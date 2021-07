Keita-Inter va avanti con la firma di Inzaghi: idea concreta per l’attacco – SI

Keita può essere il nome buono per l’attacco dell’Inter di Inzaghi. Come riportato da “Sportitalia”, si lavora per trovare l’intesa due anni di distanza dal mancato riscatto

EX CHE RITORNA – La trattativa nata in vacanza a Capri tra Simone Inzaghi e Keita Baldé (vedi articolo) va avanti. E sta diventando un’idea concreta. L’Inter sta provando a riportare a Milano l’attaccante senegalese classe ’95 che, dopo aver terminato la stagione in prestito in maglia Sampdoria, ha fatto ritorno al Monaco. Keita, che è già stato in prestito all’Inter nella stagione 2018/19, è in scadenza di contratto tra meno di un anno e può essere un’occasione di questo mercato per completare l’attacco.