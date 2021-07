Europei UEFA EURO 2020: Italia-Inghilterra la finale, il programma

Sarà Italia contro Inghilterra per la finale degli Europei. Questo dopo la rimonta dei Three Lions sulla Danimarca, che chiude il conto per le semifinali (vedi articolo). I “padroni di casa”, dato che si giocherà a Wembley, sfideranno gli Azzurri domenica sera dopo il successo dell’Italia sulla Spagna (vedi articolo).

Inghilterra-Danimarca 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1) 30′ Damsgaard (D), 39′ aut. Kjaer, 104′ Kane

Italia-Spagna 5-3 dopo i tiri di rigore (1-1) 60′ Chiesa, 80′ Morata (S)

In grassetto le squadre qualificate.

EUROPEI UEFA EURO 2020 – FINALE

Italia-Inghilterra domenica 11 luglio ore 21 (Londra)