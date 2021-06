Keita-Inzaghi, incontro in vacanza tra ex Lazio. Inter fuori dal mercato – SI

Keita dovrà trovarsi un’altra squadra dopo il no della Sampdoria in fase di riscatto. Come riportato da “Sportitalia”, l’ex attaccante dell’Inter, pur avendo avuto un contatto diretto con Inzaghi, al momento non è nei piani nerazzurri

SOLO VACANZE – Pronto a rientrare al Monaco dopo il prestito annuale alla Sampdoria, che ha deciso di non riscattarlo, Keita Baldé è nuovamente sul mercato. L’attaccante senegalese nei prossimi giorni verrà proposto ad altre squadre di Serie A. Intanto, il classe ’95 ex Lazio si è incontrato con Simone Inzaghi in vacanza a Capri. Secondo quanto raccolto da “Sportitalia”, non si è parlato di mercato e quindi di un possibile ritorno all’Inter. I due si conoscono bene dai tempi della Lazio, visto che Inzaghi era già sulla panchina biancoceleste nell’ultimo anno di Keita a Roma. Da ricordare che Keita è in scadenza tra un anno e il suo valore di mercato è ormai crollato: probabilmente si può acquistare con una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Chi coglierà l’occasione estiva in attacco?