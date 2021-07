Florenzi scala le gerarchie: nuovi contatti con l’Inter. Difficoltà per gli altri – SI

Florenzi è uno dei nomi valutati dall’Inter per raccogliere l’eredità di Hakimi sulla fascia destra. E tra i profili italiani al momento sembra quello in vantaggio. Come riportato da “Sportitalia”, la situazione che riguarda gli altri nomi si complica di giorno in giorno

PRIMA LE CESSIONI – L’Inter in questi giorni lavora soprattutto in uscita. La cessione di Joao Mario al Benfica sta andando avanti nonostante gli ultimi problemi societari (vedi articolo). L’Inter punta a liberarsi del contratto di Radja Nainggolan, che vuole fare ritorno al Cagliari dopo il mancato riscatto. Intanto Sebastiano Esposito sta andando al Basilea, in prestito.

AVANZA FLORENZI – Sull’esterno destro, dopo l’addio di Achraf Hakimi, al momento l’Inter è ferma. Non c’è l’apertura dell’Arsenal per il prestito con diritto di riscatto di Hector Bellerin, che può partire solo con l’obbligo. Piace Denzel Dumfries del PSV Eindhoven ma non ci sono sviluppi. In questa lista oggi non c’è Manuel Lazzari perché la Lazio non apre, ma potrebbe esserci Alessandro Florenzi in uscita dalla Roma. A riportarlo è Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia. Proprio con Florenzi ci sono stanti nuovi contatti nelle ultime ore per il ruolo di quinto destro della nuova Inter. Soprattutto perché il Chelsea non fa sconti per Davide Zappacosta, che è l’altro italiano low cost da valutare. L’Inter non ha fretta e aspetterà un altro po’ di tempo prima di scegliere il quinto destro post-Hakimi.