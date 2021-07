FOTO – Inghilterra-Danimarca con Eriksen in testa: l’omaggio di Kane

Inghilterra-Danimarca si è giocata stasera e hanno vinto i Three Lions 2-1 ai tempi supplementari, andando in finale agli Europei contro l’Italia (vedi articolo). Prima del match, Kane ha mostrato la sua vicinanza a Eriksen con un omaggio.

EX COMPAGNO – Harry Kane è stato compagno di Christian Eriksen dal 2013 al 2020, quando quest’ultimo si è trasferito dal Tottenham all’Inter. Inevitabile che, in occasione di Inghilterra-Danimarca, da parte sua ci fosse un omaggio come fatto nelle partite precedenti dei danesi. Il capitano inglese ha consegnato a Simon Kjaer, prima della gara, una maglia dell’Inghilterra con il numero 10 di Eriksen e le firme dei giocatori. Ecco la foto.