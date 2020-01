Juan Jesus, Milano dopo l’Inter? Under-Suso, poi il brasiliano. Milan spinge

Juan Jesus potrebbe diventare protagonista del mercato del Milan nelle prossime ore. Dopo il naufragio dello scambio Politano-Spinazzola, è tornato buono il nome di Suso per la Roma. I rossoneri spingono per lo scambio con Under e il brasiliano potrebbe rientrare nell’affare: di seguito le ultime novità riportate da Gianluca Di Marzio su “Calciomercato – L’Originale”

NUOVO SCAMBIO – Politano è tornato a Milano (vedi le ultime notizie), ormai è già un ricordo lo scambio con Spinazzola tra Inter e Roma. Il Milan è rientrato prepotentemente sulla scena, lavorando all’operazione Cengiz Under con i giallorossi. Si lavora al possibile scambio con Suso. Nell’ambito dell’operazione potrebbe arrivare a Milano l’ex Inter Juan Jesus che diventerebbe vice-Romagnoli: il Milan sarebbe disposto ad accettarlo pur di portare a termine l’operazione Under.