Politano scosso, ritorno all’Inter momentaneo. 2 club, una speranza – Sky

Politano scosso, ritorno all'Inter momentaneo. 2 club, una speranza

Politano non va più alla Roma, perché è saltato lo scambio con Spinazzola. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato soprattutto di Eriksen (vedi articolo), ha spiegato da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport anche come cambia la situazione dell’attaccante rimasto all’Inter.

NON VA PIÙ – Matteo Politano per il momento resta all’Inter. Il giocatore è tornato a Milano questa sera, ma non rientra certo nei piani di Antonio Conte. Gianluca Di Marzio spiega come proseguirà il suo tentativo di cessione: «Probabilmente serviranno adesso due o tre giorni, affinché metabolizzi un po’ tutto quello che è successo. Credo che sia stata una brutta botta, i due club credo interverranno nei prossimi giorni per dare le loro versioni. Politano è molto scosso, così come Leonardo Spinazzola, quindi non credo accetti un’altra destinazione. Era molto interessato a tornare alla Roma, magari spera che si possa riaprire solo per lui. Dubito che si possa riaprire, visti i rapporti fra i due club. Vediamo il Napoli, con lo scambio con Fernando Llorente, o la Fiorentina che è interessata da tempo. Oggi la ferita è molto aperta per Politano, non si sono mosse neanche altre squadre per capire la situazione dopo quello che è successo».