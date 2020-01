Dimarco liberato da Young all’Inter: tutto fatto per...

Dimarco liberato da Young all’Inter: tutto fatto per la sua cessione – Sky

Dimarco lascerà l’Inter, dopo aver giocato titolare martedì in Coppa Italia contro il Cagliari. L’ufficialità di Young, arrivata questa sera (vedi articolo), ha portato la società a dare l’OK per il trasferimento immediato in questo mese di gennaio. A riportarlo è Gianluca Di Marzio da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

UN’USCITA – Ashley Young è dell’Inter, questo fa sì che Federico Dimarco non abbia più spazio. Il terzino sinistro classe 1997 trascorrerà il girone di ritorno di Serie A in prestito, come annuncia Gianluca Di Marzio: «Dimarco va al Verona, perché dopo aver preso Young l’Inter gli darà l’opportunità di giocare con continuità. Lo farà nell’Hellas di Ivan Juric».