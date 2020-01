Gabigol, nuovi contatti Inter-Flamengo. Le cifre e la formula – Sky

Gabigol andrà via dall’Inter in tempi piuttosto rapidi, per tornare al Flamengo e questa volta a titolo definitivo. L’ultima notizia di serata di Gianluca Di Marzio, che nel corso di “Calciomercato – L’Originale” come al solito ha avuto molti aggiornamenti sui nerazzurri (vedi articolo), riguarda l’attaccante classe 1996.

CHIUSURA – Per Gianluca Di Marzio a breve arriveranno soldi freschi dal Brasile: «Su Gabigol ci sono stati nuovi contatti fra l’Inter e il Flamengo. Alla fine la base d’intesa dovrebbe essere raggiunta a quindici milioni di euro fissi, tre di bonus piuttosto semplici e una percentuale sulla futura rivendita. Se fosse così Gabigol diventerebbe un giocatore del Flamengo».