Inzaghi, vacanze interrotte per motivi extra Inter. Attesa per l’annuncio – CdS

Inzaghi e l’Inter ancora insieme. Per un anno in più del previsto. Forse due. La società nerazzurra vuole blindare il suo allenatore, che è pronto a firmare. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, sta per arrivare il giorno tanto atteso

ANNUNCIO IMMINENTE – L’Inter è pronta ad annunciare il rinnovo di Simone Inzaghi, che firmerà un nuovo contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’altra stagione. L’annuncio è previsto nella prossima settimana. Come riportato dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport oggi in edicola, per motivi familiari Inzaghi deve interrompere le sue vacanze e far rientro anticipato a Milano. Qui verrà siglato il nuovo accordo alla presenza del Presidente Steven Zhang (vedi video, ndr). Ed è lo stesso Zhang ad avere grande fiducia in Inzaghi dopo la prima stagione sulla panchina nerazzurra.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

