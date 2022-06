Biasin: «Per Skriniar, rifiutati 50+Draxler! A 70 milioni l’Inter può vacillare»

Fabrizio Biasin, su Calciomercato.it, è intervenuto sul futuro di Skriniar, braccato al momento dal PSG. Secondo il giornalista, l’Inter a 70 milioni di euro può iniziare a vacillare

FUTURO SKRINIAR − Quanto a Skriniar, Biasin ha spiegato come stanno realmente le cose: «All’Inter è arrivata un’offerta importante da 50 milioni di euro più un giocatore a scelta. Da Draxler in giù. Ha rifiutato, al momento, non sente offerte dal PSG a meno che non siano senza senso. Al momento non è ancora arrivata ma è possibile/probabile che arrivi. L’Inter, secondo me, da 70 milioni può iniziare a vacillare. Al giocatore è stata una proposta molto importante: ingaggio triplicato rispetto a quello all’Inter».