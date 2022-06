Bremer blocca il mercato del Torino: la clausola, l’Inter e la minaccia Conte – TS

Bremer dirà addio al Torino in questa sessione di mercato e la conferma arriva proprio dal diretto interessato. L’Inter continua a tenersi a distanza dalla richiesta granata ma ha carte buone da giocarsi per arrivare all’accordo. Come riportato sulle pagine di Tuttosport, l’ex nerazzurro Conte è la principale minaccia sull’asse Bremer-Inter

OPERAZIONE OBBLIGATA – Il Torino deve cedere Gleison Bremer (vedi video, ndr) per avere liquidità necessaria. E poter quindi sbloccare il proprio mercato in entrata. La speranza granata è ottenere almeno 40 milioni di euro, possibilmente cash. Eppure una clausola contrattuale rischia di mettere spalle al muro il Torino: con un’offerta pari a 25 milioni Bremer dovrà essere liberato. Per questo si proverà quantomeno a ricavare 30 milioni o più. L’Inter è sempre in prima fila in virtù dell’accordo con il difensore brasiliano ma non con la società granata. A sbloccare l’operazione potrebbe essere l’inserimento di Cesare Casadei come parziale contropartita. Nel frattempo il Torino spera sempre di alzare l’asticella: già respinta un’offerta superiore ai 25 milioni da parte del Tottenham di Antonio Conte, che apprezza Bremer proprio come Simone Inzaghi (vedi articolo). In attesa di rilanci e altri acquirenti, Bremer si prepara a lasciare il Torino.

Fonte: Tuttosport – Camillo Forte

