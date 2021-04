Inter, settimana di annunci: 2 rinnovi! Poi si pensa al nuovo portiere – SM

L’Inter pensa al campionato ma anche al mercato che sarà. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di ‘Sport Mediaset’ – a “Pressing Serie A” su Italia 1, è confermata la notizia dei rinnovi con adeguamento di due titolari nerazzurri. E si ragiona sul prossimo estremo difensore

RINNOVI IMMINENTI – L’Inter protegge i suoi talenti. A breve arriverà l’annuncio del rinnovo di Alessandro Bastoni, che prolunga di un anno il suo contratto, passando da 1.5 a 4 milioni di euro annui fino al 2024. Stessa scadenza di Lautaro Martinez, che ha già trovato l’accordo con la società dopo aver cambiato entourage (vedi articolo). La prossima settimana arriverà sicuramente l’annuncio del rinnovo di Lautaro Martinez, che guadagnerà 4.5 milioni annui. Quasi 5 con i vari bonus. E il nuovo accordo non prevede la clausola rescissoria da 111 milioni, che quindi verrà tolta. Possibile doppio annuncio nella prossima settimana in casa Inter: Lautaro Martinez sicuro, Bastoni forse.

NUOVO PORTIERE – Intanto continua la ricerca del numero 1 del futuro. Sul taccuino dell’Inter ci sono – tra gli altri – tre “italiani”: Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli) e Juan Musso (Udinese). Tanti mediatori si sono fatti vivi in casa nerazzurra nell’ultimo periodo per proporre alterative a Samir Handanovic ma l’Inter farà una scelta solo quando sarà più chiara la situazione finanziaria della proprietà. Se ne riparlerà a fine stagione, quantomeno. Si preannuncia un’estate caldissima da questo punto di vista, mercato o non mercato.