In Spezia-Inter la difesa funziona alla grande, Handanovic invece no

Spezia-Inter è una gara da analizzare oltre all’1-1 finale. I nerazzurri infatti hanno dominato in fase difensiva.

DOMINIO DIFENSIVO – L’1-1 di Spezia-Inter è un risultato singolarmente beffardo per i nerazzurri. Ma questo non deve far pensare che il rendimento della difesa sia sceso. Anzi. Gli uomini di Italiano sono stati annullati a un livello che raramente si vede. Peccato che Handanovic abbia deciso di non partecipare a questa prestazione collettiva.

UN SOLO TIRO – Per esemplificare la questione aiuta visualizzare la grafica che riassume i tiri della partita del report della Lega Serie A:

Quella a sinistra è dello Spezia. Un tiro, da fuori area. In generale solo due tocchi dentro l’area dell’Inter, uno defilato sulla sinistra. Nessun corner. Mai pericolosi né su azione manovrata né in contropiede, né centralmente né sulle fasce. Persino i cross prodotti sono stati solo 4. Tanto che il dato degli xG dello Spezia parla di 0,03. Vale a dire il valore del tiro di Farias, l’unico di tutta la gara. Molto più che il massimo risultato col minimo sforzo. Più di così è difficile pretendere. In più serve solo la partecipazione dell’estremo difensore. Non esattamente un dettaglio.