Lautaro Martinez da oggi è pronto a firmare un nuovo contratto con l’Inter dopo aver ufficializzato il cambio di entourage. La nuova agenzia è già in buoni rapporti con la società nerazzurra

ANNUNCIO UFFICIALE – La novità tanto attesa è ora ufficiale: Lautaro Martinez ha un nuovo agente. Anzi, un nuovo entourage completo. Si tratta della FootFeel International Sport Management, che ne dà l’annuncio: “Siamo entusiasti di annunciare che Lautaro Martinez è entrato a far parte della squadra di FootFeel. Lautaro, noto anche come ‘El Toro’, è uno dei calciatori più impressionanti del mondo. Siamo entusiasti di avere Lautaro nella nostra famiglia. Sono in arrivo grandi cose dentro e fuori dal campo. Da un’occhiata al video (nelle stories di Instagram, ndr) e divertiti! Benvenuto”.

ENTOURAGE HAKIMI – La FootFeel è l’agenzia che, attraverso il procuratore Alejandro Camano, cura gli interessi – tra gli altri – di Achraf Hakimi, con cui Lautaro Martinez all’Inter ha instaurato un rapporto speciale. E si vede. Ma anche per la società nerazzurra non si tratta di una grande novità, dato che si parla dell’entourage dell’ex Borja Valero e non solo. Uomini di fiducia per ufficializzare il tanto chiacchierato rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter (vedi focus).