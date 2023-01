Inter, non solo Darmian: è pronto un altro rinnovo! Tutto definito – GDM

L’Inter non vuole farsi trovare impreparata come successo con Skriniar e prima ancora con Perisic e quindi manda avanti quei rinnovi considerati prioritari. Definito quello di Darmian (vedi dettagli), secondo Gianluca Di Marzio è già pronto il prossimo

PRONTO UN ALTRO RINNOVO – L’Inter accelera sui rinnovi di contratto. Sfumato quello di Milan Skriniar, che andrà quasi certamente al PSG, il club nerazzurro non intende farsi trovare impreparato con i tanti contratti in scadenza. Il primo a chiudere è stato Matteo Darmian che ha ormai definito tutto e si attende solo l’ufficialità. L’esterno ex Torino e Manchester United prolunga fino al 30 giugno 2024 con opzione per una ulteriore seconda stagione. Secondo le ultime di Gianluca Di Marzio, il prossimo rinnovo in lista è quello di Hakan Calhanoglu, ormai vicinissimo alla definizione.