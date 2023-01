Dumfries, Cremonese-Inter chance reale! Forma e credibilità da recuperare

Dumfries da quando ha fatto ritorno ad Appiano Gentile dopo il Mondiale in Qatar non si è praticamente quasi mai visto e quelle poche volte è apparso decisamente fuori forma. L’olandese potrebbe trovare spazio sabato alle 18 contro la Cremonese ma senza rinunciare a Darmian, vicinissimo al rinnovo (vedi ultime)

CHANCE REALE – Denzel Dumfries vive un momento decisamente complicato a causa di un momento di forma negativo e conseguentemente di uno scarso minutaggio. L’olandese nelle ultime tre partite, vale a dire Verona, Supercoppa con il Milan ed Empoli non ha giocato nemmeno un minuto. L’ultima presenza risale a Monza-Inter, terminata tra l’altro con la beffarda autorete del 2-2. Da allora solo panchina e qualche frase di contorno di Simone Inzaghi. Contro la Cremonese però, vista anche l’emergenza in difesa, Dumfries potrebbe rivedersi dal 1′ sulla corsia destra. Il tecnico interista però non intende rinunciare a Matteo Darmian. L’ex Torino, che ha praticamente rinnovato con l’Inter, è tra i possibili candidati a sostituire Milan Skriniar in difesa. Il ballottaggio con Danilo D’Ambrosio è aperto. Per Dumfries si tratterebbe di un chance importantissima per recuperare terreno e credibilità.