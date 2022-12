L’Inter non abbandona la pista Kessié a centrocampo, ma ad una condizione – CdS

Franck Kessié è in uscita dal Barcellona e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere una soluzione per il centrocampo dell’Inter, ma ad una condizione.

PIANI B – L’Inter continua a monitorare la situazione legata a Carlos Alcaraz in Argentina (vedi QUI), ma qualora dovessero presentarsi delle difficoltà, resta viva l’opzione che porta a Franck Kessié in uscita dal Barcellona. Ma a patto che, come già rivelato, il club spagnolo accetti di lasciarlo andare in prestito e pure di pagare una parte dei 6,5 milioni del suo ingaggio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno