Handanovic, futuro da definire. Nuovo ruolo all’Inter? Le opzioni – TS

Samir Handanovic dovrà presto definire il suo futuro. Secondo Tuttosport lo sloveno potrebbe decidere di rimanere all’Inter con un nuovo ruolo. Ecco tutte le opzioni per lo sloveno

OPZIONI – Handanovic non ha ancora chiarito il suo futuro. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, in caso di volontà di continuare a giocare, le strade dello sloveno e dell’Inter sarebbero destinate a separarsi, viste anche le strategie di mercato dei nerazzurri, alla ricerca di un rinforzo per il reparto portieri (vedi articolo). Nel caso in cui Handanovic optasse per il ritiro dal calcio giocato per lui sarebbe pronto un ruolo nello staff di Inzaghi, con lo sloveno che inizierebbe il “tirocinio” per diventare allenatore.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino