Inter alla ricerca di un portiere! Marotta punta un ex della Serie A – TS

L’Inter è alla ricerca di un portiere a parametro zero. Secondo Tuttosport ci sono varie opzioni sul tavolo di Marotta

VICE-ONANA – L’Inter è già al lavoro sul mercato. Il club nerazzurro, secondo Tuttosport, è alla ricerca di un estremo difensore che possa giocarsi il posto da titolare con Onana. Fra i nomi individuati, nel mercato dei parametri zero, spicca quello di Neto, vecchia conoscenza di Marotta e della Serie A. Il brasiliano, attualmente in forza al Bornemouth, sarebbe felice di tornare in Italia a fine stagione ed è molto apprezzato dall’AD dell’Inter per le sue qualità e la sua attitudine di porsi al servizio del gruppo. L’ex Juventus, però, non è l’unica opzione: Baccin, nel suo viaggio in Sud America, è rimasto colpito anche da Agustin Rossi, portiere del Boca Juniors. Piace anche Bayindir del Fenerbahce, anche se le quotazioni del turco sono in calo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino