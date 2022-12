Zhang ribadisce: «Tre trofei in un periodo difficile. Lottiamo per raggiungerne altri»

Steven Zhang alla festa di Natale dell’Inter con tutti i dipendenti del club, ha ribadito la volontà di voler conquistare nuovi trofei, giurando amore al club e sottolineando il periodo difficile. Di seguito le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.

VINCERE ALTRI TROFEI – Steven Zhang nella serata di ieri ha preso parola per primo, salutando tutti i dipendenti dell’Inter e augurando buone feste, sottolineando la volontà di continuare a vincere. Il numero uno nerazzurro ha fatto così il suo esordio durante la serata prima di parlare ai microfoni di Sky (vedi QUI): «In un periodo difficile per il mondo, abbiamo conquistato tre trofei. Adesso vogliamo lottare per raggiungerne altri».

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno