Sommer, il Bayern Monaco gioca d’anticipo! L’Inter c’è in un caso – TS

Yann Sommer è una delle opzioni per la porta dell’Inter. Il Bayern Monaco però, secondo Tuttosport, è pronto a giocare in anticipo: avviati i contatti con l’entourage dello svizzero

ANTICIPO – Yann Sommer è uno dei possibili obiettivi dell’Inter per il ruolo di portiere. La strada per lo svizzero però appare in salita. Sullo svizzero, in scadenza col Borussia Monchengladbach, si è mosso il Bayern Monaco che ha già avviato i contatti con l’entourage del portiere. Il club tedesco è pronto ad anticipare l’arrivo di Sommer a gennaio. L’Inter al momento resta indietro: il club nerazzurro è pronto ad affondare su Sommer solo in caso di addio di Onana. Difficile pensare, secondo Tuttosport, che uno dei portieri migliori al mondo possa decidere di accontentarsi di un ruolo da vice.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino