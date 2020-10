Inter, mercato finito! Tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali aggiornate

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter ha appena chiuso il mercato, quantomeno in entrata. È Darmian l’ultimo acquisto, mentre resta in rosa Nainggolan per il quale non c’è stato l’accordo col Cagliari. Di seguito il riepilogo con tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali, possibile ancora qualche uscita dove la sessione estiva è ancora aperta.

MERCATO INTER – SESSIONE ESTIVA 2020-2021

ACQUISTI

Axel Bakayoko (attaccante, San Gallo) fine prestito, Matteo Darmian (difensore, Parma) definitivo, Achraf Hakimi (difensore, Real Madrid) definitivo, Joao Mario (centrocampista, Lokomotiv Mosca) fine prestito, Aleksandar Kolarov (difensore, Roma) definitivo, Radja Nainggolan (centrocampista, Cagliari) fine prestito, Ivan Perisic (attaccante, Bayern Monaco) fine prestito, Andrea Pinamonti (attaccante, Genoa) definitivo, Ionut Andrei Radu (portiere, Parma) fine prestito, Alexis Sanchez (attaccante, Manchester United) definitivo, Arturo Vidal (centrocampista, Barcellona) definitivo

CESSIONI

Lucien Agoumé (centrocampista, Spezia) prestito, Kwadwo Asamoah (difensore) svincolato, Tommaso Berni (portiere) svincolato, Cristiano Biraghi (difensore, Fiorentina) fine prestito, Antonio Candreva (centrocampista, Sampdoria) definitivo, Sebastiano Esposito (attaccante, SPAL) prestito, Diego Godin (difensore, Cagliari) definitivo, Mauro Icardi (attaccante, PSG) riscatto, Samuele Mulattieri (attaccante, Volendam) prestito, Victor Moses (centrocampista, Chelsea) fine prestito, Lorenzo Pirola (difensore, Monza) prestito, Borja Valero (centrocampista, Fiorentina) svincolato

MERCATO INTER – TRASFERIMENTI MINORI

Gabriel Brazao (portiere, Albacete) fine prestito (poi ceduto all’Oviedo in prestito), Niccolò Corrado (difensore, Arezzo) fine prestito (poi ceduto al Palermo in prestito), Dalbert Henrique (difensore, Fiorentina) fine prestito (poi ceduto al Rennes in prestito), Michele Di Gregorio (portiere, Pordenone) fine prestito (poi ceduto al Monza in prestito), Xian Emmers (centrocampista, Beveren) fine prestito (poi ceduto all’Almere City in prestito), Lorenzo Gavioli (centrocampista, Ravenna) fine prestito (poi ceduto alla Feralpisalò in prestito), Andrew Gravillon (difensore, Sassuolo) fine prestito (poi ceduto al Lorient in prestito), Valentino Lazaro (centrocampista, Newcastle United) fine prestito (poi ceduto al Borussia Monchengladbach in prestito), Samuele Longo (attaccante, Venezia) fine prestito (poi ceduto al Vicenza a titolo definitivo), Darian Males (attaccante, Lucerna) definitivo (poi ceduto al Genoa in prestito), Marco Pompetti (centrocampista, Pisa) fine prestito (poi ceduto alla Cavese in prestito), Georgios Vagiannidis (difensore, Panathinaikos) definitivo (poi ceduto al Sint-Truiden in prestito), Davide Zugaro De Matteis (difensore, Olbia) fine prestito (poi ceduto alla Giana Erminio in prestito)