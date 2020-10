Marianella: “Nainggolan una buona notizia per l’Inter. Un solo rischio”

Massimo Marianella

Nainggolan resterà all’Inter dopo il mancato accordo con il Cagliari. Conclusa ufficialmente la sessione di mercato estiva con il centrocampista belga che vestirà ancora nerazzurro. Di lui ha parlato il giornalista e commentatore sportivo Massimo Marianella.

ANCORA INTER – Nainggolan vestirà ancora nerazzurro dopo il mancato accordo tra Inter e Cagliari per il suo trasferimento. Di lui ha parlato il commentatore sportivo Massimo Marianella: «Nainggolan non va al Cagliari? Secondo me questa è una buona notizia per l’Inter, un po’ meno per il giocatore. L’unico rischio è quando un giocatore ti fa capire di voler andare via, i malintesi dello scorso anno, pensavo si trovasse una chiave per accontentare tutti. L’Inter che vuole questa rosa forzatamente abbondante avrà un giocatore di qualità».