Inter, gli annunci ufficiali della dirigenza attesi per la prossima settimana – CdS

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, presto l’Inter annuncerà anche i rinnovi contrattuali della dirigenza fino al 2025. Ecco quando potrebbero arrivare.

LA DIRIGENZA – Non passa conferenza stampa in cui Inzaghi non rimarchi la “simbiosi” con Marotta, Ausilio e Baccin. Il lavoro svolto in questi mesi è sotto gli occhi di tutti. E, così, manca davvero poco perché arrivi l’ufficialità dei rinnovi, fino al 2025, per l’intera dirigenza tecnica. La previsione, ad oggi, è che per gli annunci si attenda l’inizio della prossima settimana, quindi quando scatterà lo stop del campionato. Una scelta che, con ogni probabilità, nasce dalla volontà di non provocare distrazioni all’ambiente. L’imperativo, infatti, è vincere stasera con l’Empoli e sabato con il Venezia.

Fonte: Corriere dello Sport

