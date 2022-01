Inter-Empoli: le probabili formazioni degli Ottavi di Finale di Coppa Italia

Inter-Empoli è in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Inzaghi né di Andreazzoli. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno in sfida secca a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita degli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Ecco le probabili formazioni di Inter-Empoli in Coppa Italia

INTER (3-5-2): 97 A. Radu; 33 D’Ambrosio, 13 A. Ranocchia (C), 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 8 Vecino, 22 Vidal, 5 Gagliardini, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 36 Darmian, 37 Skriniar, 38 Sangalli.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificato: 77 Brozovic.

Indisponibili: Brazao; 12 Sensi.

Inutilizzabili causa positività al COVID-19: –

Ultime notizie: Previsto abbondante turnover di Inzaghi, che ha almeno un dubbio per reparto oltre al solito ballottaggio sulla fascia destra, con Dumfries leggermente in vantaggio sul jolly Darmian. Tutto dipenderà dall’utilizzo di Dimarco tra difesa (fuori Bastoni) e centrocampo (l’alternativa è Darmian). A centrocampo Barella potrebbe iniziare dal 1′ se Vidal non dovesse dare grosse garanzie. In attacco Sanchez verso la panchina per lasciare spazio alla coppia argentina. Tra i pali toccherà finalmente al dodicesimo Radu, ennesima bocciatura per Kolarov sulla sinistra?

Inter-Empoli, le probabili formazioni in Coppa Italia

EMPOLI (4-3-1-2): 22 Furlan; 20 Fiamozzi, 6 S. Romagnoli (C), 42 Viti, 3 Marchizza; 23 Asllani, 5 Stulac, 25 Bandinelli; 10 Bajrami; 7 Mancuso, 9 Cutrone.

A disposizione: 1 Ujkani, 13 Vicario; 8 Henderson, 21 Damiani, 26 Tonelli, 27 Zurkovski, 28 S. Ricci, 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 99 Pinamonti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Diffidati: –

Squalificato: 19 La Mantia.

Indisponibili: 11 Di Francesco, 17 Ekong, 32 Haas, 33 Luperto, 35 Baldanzi, 65 Parisi.

Inutilizzabili causa positività al COVID-19: –

Ultime notizie: Turnover importante anche per Andreazzoli, che ha già dato alcune indicazioni alla vigilia e ridotto al minimo dubbi. Il principale ballottaggio riguarda l’attacco, dove l’ex nerazzurro Pinamonti (in prestito, ndr) insidia Cutrone per una maglia da titolare.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Empoli in Coppa Italia verranno date nelle prossime ore.