Frattesi obiettivo numero uno per l’estate: ecco il piano dell’Inter – TS

Frattesi è in cima alla lista dei desideri della dirigenza dell’Inter per quanto riguarda il mercato estivo. Ecco secondo TuttoSport, il piano dei nerazzurri per arrivare al giovane talento del Sassuolo.

OBIETTIVO NUMERO UNO – Frattesi è l’obiettivo numero uno dell‘Inter per quanto riguarda il mercato estivo, l’amicizia fra Marotta e Carnevali potrebbe agevolare la trattativa non semplice con il Sassuolo. L’Inter dal canto suo vorrebbe provare ad anticipare a gennaio il colpo previsto per l’esatte. Il Sassuolo ha già ceduto Boga e non vorrebbe però far partire un’altra stella già a gennaio. Acquistato dalla Roma nel 2017 per 5 milioni, oggi il centrocampista ne vale almeno 25-30. L’Inter potrebbe chiederlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione quando Inzaghi perderà probabilmente anche Vidal (in scadenza). In questo modo l’Inter anticiperebbe la concorrenza della Juventus, aggiudicandosi l’erede di Vidal e mettere a disposizione di Inzaghi un’alternativa valida a Barella e Calhanoglu.

PIANO B – Se il Sassuolo non dovesse aprire alla cessione e Vecino dovesse comunque lasciare i nerazzurri a gennaio, il piano B, secondo il quotidiano di Torino, conduce a Morten Thorsby della Sampdoria, dove Sensi andrà a giocare in prestito fino al termine della stagione.

Fonte: TuttoSport