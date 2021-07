Inter, due esuberi vicini all’addio: Portogallo e Turchia le destinazioni – Sky

Gli uomini mercato dell’Inter continuano a lavorare non solo per il mercato in entrata, ma anche e soprattutto per quello in uscita. I prossimi due nomi in procinto di lasciare la squadra sono Joao Mario (vedi articolo) e Dalbert Henrique (vedi articolo).

DOPPIA USCITA – Si continua a lavorare in casa Inter per cercare di sfoltire la rosa, alleggerire il monte ingaggi e racimolare un tesoretto da poter investire per rendere competitiva la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tra i nomi in procinto di lasciare la squadra nel prossimo futuro ci sono Joao Mario e Dalbert Henrique. Come confermato anche da Alessandro Sugoni di “Sky Sport”, ci sarebbero Benfica e Trabzonspor nel loro futuro.