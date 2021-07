Dalbert obiettivo primario del Trabzonspor: contatti con l’Inter

Secondo il portale turco Habetürk, il Trabzonspor continua a pressare per cercare di chiudere con l’Inter per il trasferimento di Dalbert.

OBIETTIVO PRIMARIO – Continuano i contatti tra l’Inter e il Trabzonspor per il passaggio di Dalbert Henrique in Turchia. A volere il giocatore con insistenza è Abdullah Avci, allenatore del club turco, che lo vorrebbe in tempo per la preparazione. Restano ancora da capire le possibili cifre e i dettagli della trattativa, ma quel che è certo è che in casa Trabzonspor hanno messo il brasiliano nel mirino e sono intenzionati a chiuderne il passaggio in tempi brevi.