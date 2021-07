Italia-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Barella per la finale di EURO 2020

Italia-Inghilterra si gioca allo Stadio di Wembley a Londra alle ore 21.00: sfida valevole per la finale di EURO 2020, dalla quale uscirà la nazionale campione d’Europa. L’interista Nicolò Barella in campo dal primo minuto, solita panchina per Alessandro Bastoni.

GRAN FINALE – Manca ormai pochissimo all’attesissima finale Italia-Inghilterra, dove scopriremo finalmente chi potrà alzare il trofeo al cielo di Wembley. Roberto Mancini si affida come sempre ai suoi fedelissimi tra cui Nicolò Barella a centrocampo.

ITALIA-INGHILTERRA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson Palmieri; Jorginho, Barella, Verratti; Insigne, Immobile, Chiesa.

A disposizione: Sirigu, Meret, Locatelli, Belotti, Berardi, Pessina, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Bastoni, Florenzi, Tolói.

Commissario tecnico: R. Mancini

Inghilterra: Pickford; Shaw, Stones, Maguire, Walker; Rice, Phillips, Mount, Trippier; Sterling, Kane.

A disposizione: Ramsdale, Johnson, Grealish, Henderson, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Calvert-Lewin, James, Saka, Bellingham.

Commissario tecnico: G. Southgate