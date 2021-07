Raspadori, Inter sempre attenta. Ma volontà Sassuolo è chiara – Sky

Giacomo Raspadori continua a essere un obiettivo per l’attacco dell’Inter. Secondo Alessandro Sugoni di “Sky Sport”, però, il Sassuolo non vorrebbe privarsi per il momento del giovane talento neo-campione d’Europa con l’Italia.

NESSUNA CESSIONE – L’Inter continua ad avere Giacomo Raspadori nel mirino per rinforzare l’attacco. Il giovane talento del Sassuolo – appena diventato campione d’Europa con la nazionale italiana – ha fatto vedere ottime cose nell’ultima stagione in Serie A. Tanto che i neroverdi non sarebbero disposti a privarsene. Come riporta anche il giornalista di “Sky Sport” Alessandro Sugoni: «Su Raspadori ci sono sempre gli occhi dell’Inter, ma il Sassuolo ha fatto capire a più riprese di non volerlo cedere in questa sessione di mercato. Vediamo se cambierà qualcosa nelle prossime settimane».