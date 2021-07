Joao Mario, l’Inter valuta la risoluzione. Vanheusden vicino al Genoa – CdS

Sul “Corriere dello Sport” si parla del mercato in uscita dell’Inter. Per Joao Mario, vicino al Benfica, i nerazzurri pensano alla risoluzione di contratto. Intanto Zinho Vanheudsen è ad un passo dal Genoa

USCITE – Settimana decisiva per il mercato in uscita dell’Inter. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, infatti, questa potrebbe essere la settimana giusta per vedere Joao Mario al Benfica. Ad ostacolare la trattativa con il club portoghese, secondo il quotidiano, ci sarebbe la famosa clausola contenuta nel contratto firmato nel 2016. Per questo, l’Inter, sta valutando la risoluzione del contratto con il portoghese, pur di risparmiare i 6 milioni lordi di ingaggio. A questo punto, Joao Mario, firmerebbe per i lusitani a 0, con il club di Rui Costa che avrebbe un debito “morale” con l’Inter di 7,5 milioni.

VICINO – Secondo il “Corriere dello Sport”, inoltre, oggi può essere il giorno giusto per Zinho Vanheusden al Genoa. La cessione del giovane difensore belga, di ritorno all‘Inter dallo Standard Liegi, dovrebbe avvenire in prestito secco.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport