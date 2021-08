Insigne una suggestione, Inter valuta anche l’acquisto da svincolato – CdS

Insigne resta ancora una possibilità, ma dopo l’infortunio di Thuram la situazione potrebbe cambiare. Ecco perché, secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, l’Inter potrebbe decidere di puntare sull’attaccante napoletano da svincolato.

SULLO SFONDO – Insigne resta ancora un nome da prendere in considerazione. L’Inter stava ancora ragionando sulla possibilità di acquistarlo in coppia con Thuram, ma la situazione potrebbe cambiare. Se i nerazzurri dovessero scegliere di puntare tutto su Correa, difficile che riesca a conservare dal budget a disposizione una cifra sufficiente per accontentare De Laurentiis, che lo valuta 25 milioni. Come riportato dal “Corriere dello Sport” a firma di Pietro Guadagno, però, possibile che in Via della Liberazione decidano di puntare sull’attaccante di Frattamaggiore da svincolato, cioè aspettando solo qualche mese.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno