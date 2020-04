Iliev: “Ho scelto l’Inter, rifiutando un’offerta dell’Ajax. Firma…”

Iliev è un trequartista classe 2004 che gioca nelle giovanili del Botev Plovdiv. Non per molto: l’Inter ha concluso l’acquisto del talento bulgaro, che sarà nerazzurro dalla prossima stagione. È lui stesso a rivelarlo, in un’intervista al sito dsport.

PREPARAZIONE AL TRASFERIMENTO – Nikola Iliev, come buona parte del mondo, è fermo a causa del Coronavirus. I prossimi mesi, però, saranno quelli del suo passaggio dal Botev Plovdiv all’Inter: «Sto seguendo le regole in questo momento, ho tempo per allenarmi. Faccio molti esercizi, non voglio andare fuori forma e questo è importante. Per me il calcio prevale sulla scuola, ma cerco di stare attento. Gioco a calcio da quando avevo quattro anni, e quest’estate sarò un calciatore dell’Inter. Non ho ancora firmato un contratto, i rappresentanti del club sarebbero arrivati prima ma a causa del Coronavirus e della quarantena non è stato possibile. Dobbiamo aspettare, quando tutto sarà pronto verranno e parleranno con la dirigenza. Sono pronto per questa sfida, voglio giocare a un calcio di alto livello. Non ho ancora iniziato a studiare l’italiano, ma lo sto facendo con l’inglese perché è una lingua che si parla dappertutto. Ho ricevuto un’offerta dall’Ajax, ma ho preferito l’Inter».

