Tarro: “Serie A? Senza casi a metà maggio allenamenti OK. Contrasti…”

Tarro è un noto virologo ed è in collegamento con “Sportitalia Mercato”. Il medico ha spiegato come la Serie A potrà riprendere, dopo l’emergenza Coronavirus, e smentito un paio di luoghi comuni che stanno uscendo in questi giorni.

RIPRESA POSSIBILE – Da Giulio Tarro arriva un OK, a livello medico, sulla ripresa della Serie A: «Lo sport è importante. Il calcio, in particolare, è uno sport di squadra e potrebbe eventualmente avere alcuni accorgimenti. Il virus non ha come alleato questo clima, come è successo per la prima Sars scomparsa in primavera. Speriamo che con la stagione estiva, da giugno in poi, ci sia una forte possibilità per il nostro calcio. Se a maggio ci sarà questo andamento lo sport non potrà che seguire questa apertura generale. La Serie A e il calcio italiano possono ripartire? Senza casi positivi, dall’1 al 14 maggio OK agli allenamenti. Possiamo sicuramente riprendere tutti insieme da metà maggio in poi, se dall’1 al 14 maggio non c’è stato alcun problema. Rischio contagio per i calciatori con i contrasti? È una malattia respiratoria il Coronavirus, quindi non confondiamo le situazioni: non sta sulla cute. Se un calciatore sarà positivo la logica dice di allontanarlo dagli altri».