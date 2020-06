Il Barcellona non fa sforzi, l’Inter non cede...

Il Barcellona non fa sforzi, l’Inter non cede su Lautaro Martinez – SM

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona, ma le offerte proposte non smuovono l’Inter. L’ultima proposta giunta dalla Spagna comprendente l’ipervalutazione di Junior Firpo non incontra il gradimento dei nerazzurri

In casa Inter tiene sempre banco la situazione di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino resta nel mirino del Barcellona, ma la distanza tra l’Inter e i blaugrana resta elevata. L’ultima proposta rilanciata dai media spagnoli, ovvero di una iper valutazione di Junior Firpo a 41 milioni con una quota cash di 70, per arrivare ai 111 di clausola rescissoria, secondo “Sport Mediaset” non sarebbe nemmeno considerata dall’Inter. I nerazzurri vuole almeno 90 milioni cash e inoltre non valutano Firpo più di 20 milioni.