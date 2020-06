L’Inter accelera: ad Appiano Gentile torna la tattica – Sky

L’Inter tornerà in campo tra una settimana circa con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Antonio Conte accelera il ritmo degli allenamenti e tiene sotto controllo gli acciaccati. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”

L’INTER ACCELERA – La sfida contro il Napoli si avvicina e Antonio Conte accelera il rischio degli allenamenti: «Si sta accelerando con le partitelle, la tattica torna in primo piano. Ci sono alcuni acciacchi, ma sono tutti recuperabili, si proverà anche per Godin. Conte prova soluzioni diverse per essere pronti a tutte le evenienze. C’è attenzione su tutti i membri della difesa. Skriniar è una certezza, de Vrij lavora, ma attenzione anche a Ranocchia che dovrà rispondere presente e ci sarà spazio anche per lui in una fase in cui ci sarà davvero bisogno di tutti».