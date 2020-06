Coppa Italia e algoritmo Serie A: attese novitÃ  in giornata – Sky

Coppa Italia e algoritmo Serie A: attese novità in giornata – Sky

Questa sera l’assemblea di Lega Serie A prenderà delle decisioni definitive sulle date della Coppa Italia e sull’algoritmo da utilizzare in caso di sospensione definitiva del campionato. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

NOVITA’ IN SERATA – Dall’Assemblea di Lega Serie A di questa sera si attendono delle ufficialità: «Nell’Assemblea di Lega si parlerà di algoritmo e Coppa Italia. Ieri il ministro Spadafora ha dato l’ok all’anticipo di 24 ore e la Lega dovrà ufficializzare le date. Salvo clamorosi cambiamenti di idea saranno confermate Juventus-Milan il 12 e Napoli-Inter il 13. Per l’algoritmo con cui dovrebbe essere stilata la classifica nel caso il campionato dovesse rifermarsi si verificherà se quello studiato dalla FIGC andrà bene anche alla Lega che in un primo momento avrebbe voluto una classifica per media punti secca. Oggi si discuterà se va bene oppure o no, ma sembra di capire ci siano forti aperture dopo che Gravina lo ha spiegato nel dettaglio».