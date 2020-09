Gravillon saluta l’Inter e sbarca in Ligue 1: cessione ai dettagli. Le cifre – Sky

Condividi questo articolo

Andrew Gravillon

Gravillon lascia l’Inter, ma non per andare in Serie B (vedi articolo). Secondo “Sky Sport”, il giovane difensore nerazzurro è vicinissimo a un club di Ligue 1. Di seguito i dettagli

DETTAGLI – Andrew Gravillon lascia l’Inter per sbarcare in Ligue 1. Il difensore classe ’98 non rimarrà dunque in Italia, come inizialmente si era ipotizzato, ma sposerà la causa del Lorient. Secondo Marco Bovicelli di “Sky Sport”, la cessione di è ai dettagli: Gravillon andrà via in prestito con diritto di riscatto, fissato a 4,5 milioni di euro.