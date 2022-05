Gosens ‘rimpiazza’ Perisic all’Inter, poi spunta nuovo nome in entrata – Rai

Sarà Gosens a rimpiazzare Perisic, destinato al Tottenham, come titolare sulla fascia sinistra dell’Inter. Venerato, durante La Domenica Sportiva Estate su Rai 2, aggiunge però un nome nuovo per l’alternativa.

PROFILO DA CERCARE – Con Ivan Perisic che lascia l’Inter a parametro zero il prossimo titolare sulla fascia sinistra c’è già: Robin Gosens. La società non cercherà un big come sostituto, ma promuoverà il tedesco dopo questa seconda parte di stagione senza mai partire titolare. Ciro Venerato, in collegamento con La Domenica Sportiva Estate, aggiunge un nome nuovo alle alternative: David Raum. Si tratta di un laterale sinistro classe ’98 dell’Hoffenheim, che ha collezionato tre gol e ben tredici assist in trentadue presenze durante la Bundesliga appena conclusa. L’Inter lo ha inserito fra i nomi monitorati come vice-Gosens.