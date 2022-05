Galliani: «Monza-Milan? I miei figli vogliono che batta l’Inter, ma è altro»

Il Monza in Serie A è la notizia di serata (vedi articolo) e, inevitabilmente, il riferimento va al Milan visto che la proprietà è di Berlusconi. L’AD Galliani, intervistato da Sky Sport nel post partita a Pisa, si proietta già alla sfida con l’Inter.

DI NUOVO AVVERSARIO – Sarà sfida particolare per Adriano Galliani nella prossima stagione, dopo il Monza promosso in Serie A. L’Amministratore Delegato dei brianzoli pensa a cosa gli capiterà: «La promozione? Dovevamo farcela già l’anno scorso, abbiamo sfiorato arrivando terzi e quest’anno ci siamo riusciti. L’emozione? Pensare a un Monza-Milan di campionato l’anno prossimo è un sogno incredibile. I miei figli mi hanno chiesto di battere l’Inter e non il Milan, ma questo è un altro ragionamento (ride, ndr)».