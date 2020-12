Gomez, l’Inter prepara l’assalto. Possibile scambio con l’Atalanta: le ultime

Alejandro Gomez è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. Secondo quanto riferito da “SportMediaset” i nerazzurri vogliono provare ad imbastire una trattativa con l’Atalanta impostata su uno scambio

SCAMBIO – Alejandro Gomez potrebbe infiammare il mercato di gennaio. Il destino dell’argentino, dopo gli screzi con Gasperini, è sempre più lontano da Bergamo. Ecco che quindi l’Inter si candida alla corsa per arrivare all’argentino. I nerazzurri, visto il regime di austerity imposto dalla società, proveranno ad impostare uno scambio di prestiti: uno tra Andrea Ranocchia e Roberto Gagliardini all’Atalanta in cambio di Gomez. È un’operazione complicata e di difficile risoluzione in tempi brevi, ma i nerazzurri proveranno ad accontentare Antonio Conte.