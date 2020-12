Inter, cercasi centrocampista. Tre gli obiettivi, chi il migliore per Conte?

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

L’Inter, sul mercato di gennaio, vuole rinforzare la rosa per proseguire la lotta scudetto. In casa nerazzurra il mercato sarà fatto con austerity, ma la cessione di Eriksen può aprire nuove opportunità. Sono tre i centrocampisti seguiti dall’Inter, chi il migliore per Conte?

RINFORZI – L’Inter vuole continuare la rincorsa all’obiettivo scudetto. Per farlo i nerazzurri dovranno puntellare la rosa nel mercato di gennaio. Il primo obiettivo è la cessione degli esuberi: Nainggolan è già praticamente un giocatore del Cagliari ed Eriksen è sul mercato, corteggiato dall’Arsenal e dal PSG. Proprio una cessione del danese aprirebbe nuove opportunità per i nerazzurri, alla ricerca di una mezzala di qualità per Antonio Conte. Sono tre gli obiettivi principali dell’Inter: Gomez dell’Atalanta, De Paul dell’Udinese e Paredes del Paris Saint-Germain. Qual è il profilo migliore per i nerazzurri?

OPPORTUNITA’ – Tutti e tre i calciatori rappresenterebbero una pedina utile per lo scacchiere tattico di Antonio Conte. Si tratta, infatti, di centrocampisti che abbinano fisicità e corsa ad un’ottima tecnica, caratteristiche care a Conte. Alejandro Gomez dell’Atalanta, è certamente il nome che solletica di più la fantasia dei tifosi nerazzurri. L’argentino sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Conte: il numero 10 dell’Atalanta, infatti, è in grado di disimpegnarsi con profitto sia nel ruolo di mezzala che in quello di seconda punta. Profilo interessante anche quello di Rodrigo De Paul: l’argentino piace da tempo alla dirigenza nerazzurra, ma sembra destinato a lasciare il Friuli solo in estate, viste le richieste esose della squadra bianconera (35 milioni, ndr). Paredes del Paris Saint-Germain è una scelta valida sia dal punto di vista tecnico che economico: l’argentino arriverebbe in uno scambi con Eriksen che volerebbe così a Parigi.

PROFILO IDEALE – Il profilo ideale per l’Inter, in questo momento storico, è certamente quello di Gomez. L’argentino, nel pieno della maturità calcistica, sarebbe il tassello ideale per completare un centrocampo sì forte ma a cui manca qualcosa. In certe fasi del match, infatti, vi è un disperato bisogno di calciatori in grado di effettuare una giocata decisiva e di saltare l’uomo. L’unico centrocampista con caratteristiche simili presente nella rosa nerazzurra è Stefano Sensi. L’ex Sassuolo, però, in questi mesi non è riuscito a garantire una presenza costante a causa di numerosi infortuni.