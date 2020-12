Inzaghi: “Inter favorita per lo scudetto, ma non sarÃ  facile. Il Milan…”

Inzaghi: “Inter favorita per lo scudetto, ma non...

Inzaghi: “Inter favorita per lo scudetto, ma non sarà facile. Il Milan…”

Condividi questo articolo

Filippo Inzaghi Benevento

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, nel corso di una lunga intervista rilasciata a “Sky Sport” ha parlato della lotta scudetto che coinvolge Inter e Milan

FAVORITO – Queste le parole di Filippo Inzaghi: «Oscar a miglior allenatore del 2020? Mio fratello Simone e Pioli meritano il maggior riconoscimento. Il Milan ha fuori giocatori importanti come Ibrahimovic, Kjaer, Kessie e vince ugualmente, vuol dire che c’è sostanza e i rossoneri fanno bene a crederci. Conte? Antonio con l’Inter, avendo una sola competizione possa essere il favorito e debba vincere lo scudetto. Anche se non sarà facile perché la Juventus sarà sempre presente, come il Napoli e la Roma. Sarà una bella lotta».