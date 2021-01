Gomez, dall’Atalanta veto all’Inter e alle big di Serie A. Cambia tutto?

Condividi questo articolo

Alejandro Gomez Atalanta

Gomez non lascerà l’Atalanta per una big di Serie A, Inter compresa. È quanto segnala Gianluca Di Marzio, che durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport ha annunciato come i bergamaschi non vogliano lasciare il Papu a una diretta concorrente. Andare all’estero è una pista possibile, ma va trovato un club.

TUTTO RIBALTATO – Alejandro Gomez è ormai un mese separato in casa, e non si sa ancora come finirà la sua vicenda. Gianluca Di Marzio preannuncia novità a breve: «Potrebbe esserci una presa di posizione forte dell’Atalanta. Ci sarà un incontro con il suo agente, ma sembra che non voglia neanche fare una questione di prezzo per cederlo alle big italiane. Aprirebbe alle squadre medio-piccole italiane, dove lui non vuole andare. La situazione è abbastanza complicata per un futuro in Italia di Gomez: ecco perché si fa largo un’ipotesi estera, che prima o poi scopriremo. L’Atalanta non vuole vederlo in una squadra italiana importante: né Inter né Milan né Juventus o Napoli, Lazio e Roma».