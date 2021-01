Eriksen, Fiorentina-Inter cambia la sua situazione mercato? Ora tentativo

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen domani giocherà play in Fiorentina-Inter e potrebbe cambiare la sua situazione nel mercato. Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, si è espresso così su questa novità annunciata oggi da Conte.

CAMBIA TUTTO? – Dopo che un mese fa si era data per certa la cessione ora non è da escludere un cambio in corsa. Così Gianluca Di Marzio: «Christian Eriksen domani giocherà centrocampista centrale, da play basso. È stato provato, evidentemente, già da Antonio Conte in allenamento e giocherà lì: è un esperimento. Gioca lì in mezzo, quindi vedremo questo esperimento come andrà. Magari anche in prospettiva Juventus o comunque in prospettiva mercato. Se l’Inter ha capito che magari offerte particolari non ne stanno arrivando, e deve comunque tenere Eriksen, magari cerca un modo per poterlo rivalorizzare a livello tattico diversamente».