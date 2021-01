Fiorentina-Inter, Prandelli lancia Terracciano in formazione. Pezzella dubbio

Condividi questo articolo

Cesare Prandelli Fiorentina

Fiorentina-Inter si giocherà alle ore 15 per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in gara secca. La formazione di Prandelli vedrà qualche volto nuovo rispetto al solito, con la certezza in porta di Terracciano. È in dubbio Pezzella, che comunque fa parte dei convocati (vedi articolo). Da ricordare che chi vince sfiderà il Milan ai quarti.

CE LA FA O NO? – Per Fiorentina-Inter c’è il dubbio German Pezzella. Il difensore è convocato, ma domenica si è fatto male contro il Cagliari. Un infortunio muscolare di lieve entità, evidentemente superato in poche ore visto che è a disposizione. Cesare Prandelli, tuttavia, potrebbe risparmiarlo e preferirgli Lucas Martinez Quarta. Quest’ultimo sinora ha avuto poche occasioni, la Coppa Italia potrebbe essere una buona vetrina per lui. Gli altri dietro dovrebbero essere Martin Caceres e Igor, con Pietro Terracciano fra i pali: il portiere è sicuro, l’ha annunciato il tecnico in conferenza stampa.

POSSIBILITÀ DELL’EX – Borja Valero può ritrovare l’Inter da titolare dopo essere tornato alla Fiorentina in estate dai nerazzurri. Con Erick Pulgar squalificato c’è la chance per il grande ex, mentre Cristiano Biraghi può riposare e lasciare spazio ad Antonio Barreca (con Lorenzo Venuti a destra). Giacomo Bonaventura e Valentin Eysseric possono fare gli interni, il francese è in ballottaggio con Gaetano Castrovilli. Uno di questi due può anche alzarsi sulla linea dei trequartisti, passando al 3-4-2-1, se dovesse essere scelto José Maria Callejon in attacco al posto di Dusan Vlahovic, in gol l’anno scorso nel recupero al Franchi. L’unico sicuro del posto in attacco è Christian Kouamé, altre punte non ce ne sono a disposizione: l’ivoriano ha un passato nella Primavera nerazzurra, nella seconda parte della stagione 2015-2016. Questa la probabile formazione di Prandelli per Fiorentina-Inter: Terracciano; Caceres, Martinez Quarta, Igor; Venuti, Eysseric, Borja Valero, Bonaventura, Barreca; Vlahovic, Kouamé.