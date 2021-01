Fiorentina-Inter, 22 convocati per Prandelli: Pezzella ce la fa, Ribery out

Cesare Prandelli Genoa

Fiorentina-Inter è la sfida in programma domani alle ore 15.00, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ventidue convocati per Prandelli, che potrà contare su Pezzella (vedi articolo). Non ce la fa Ribery mentre Pulgar è squalificato. Di seguito l’elenco completo

CONVOCATI – Fiorentina-Inter, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena domani alle ore 15.00. Cesare Prandelli ha diramato la lista dei ventidue convocati per la sfida contro i nerazzurri: German Pezzella ce la fa mentre Frank Ribery è ancora indisponibile.

PORTIERI: Dragowski, Terracciano

DIFENSORI: Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta, Igor, Caceres, Dalle Mura, Biraghi, Barreca, Venuti

CENTROCAMPISTI: Castrovilli, Amrabat, Duncan, Bonaventura, Borja Valero, Eysseric, Montiel, Krastev

ATTACCANTI: Callejon, Vlahovic, Kouame