Pinamonti, via libera Inter al Benevento non arriva. Esposito al Venezia? – Sky

Andrea Pinamonti Inter

Il mercato dell’Inter, come noto, è fermo ma qualcosa si muove per quanto riguarda gli attaccanti giovani. O meglio: Pinamonti è richiesto dal Benevento, ma l’OK non c’è. Esposito farà ritorno dalla SPAL ma può trasferirsi al Venezia: lo afferma Gianluca Di Marzio chiudendo “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

ALLA RICERCA DI UNA PUNTA – Per il Benevento non è da escludere un cambio di obiettivo, nonostante le parole di poco fa del direttore sportivo Pasquale Foggia (vedi articolo). Lo fa sapere Gianluca Di Marzio: «Per Andrea Pinamonti si aspetta il via libera dell’Inter che non è ancora arrivato. Un’alternativa è Kevin Lasagna dell’Udinese. In Serie B attenzione a Sebastiano Esposito, che non sta giocando alla SPAL. Può andare al Venezia: novità di serata».