VIDEO – Ibrahimovic capolavoro, a Torino l’Inter fa il record di vittorie

Zlatan Ibrahimovic Empoli-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 13 gennaio 2007. Nell’1-3 al Torino, sale alla ribalta Ibrahimovic con un gol capolavoro.

DODICI – Il 13 gennaio 2007 l’Inter trova la dodicesima vittoria consecutiva della stagione 2006-2007, stabilendo il record. Superate le undici della Roma, con la striscia che si fermerà a diciassette (un mese e mezzo dopo) ed è ancora imbattuta in Serie A. La vittima sacrificale è il Torino, che in casa prova a resistere agli assalti nerazzurri, con pessimi risultati. Il vantaggio nerazzurro arriva al 25′ lungo l’asse brasiliano: Maicon piazza il cross, Adriano gira di prepotenza in rete di testa. Il Torino è abbastanza flebile in attacco, tuttavia riesce a pareggiare. Al 59′ Stefano Fiore piazza un tiro da fuori, che Marco Materazzi devia colpevolmente in rete. Il difensore avrà tuttavia il modo di rifarsi. Ma non di disperarsi, perché bastano meno di sessanta secondi all’Inter per tornare in vantaggio. Su un lancio dalle retrovie, Zlatan Ibrahimovic lascia scorrere il pallone e poi, entrato in area, trova un meraviglioso colpo in acrobazia. Una girata al volo che disegna un semi-pallonetto che beffa Christian Abbiati e scende in rete. Poi, a cinque minuti dal termine, Adriano si guadagna un rigore, facendosi travolgere da un’uscita a valanga di Abbiati. Sul dischetto si presenta Materazzi, che trasforma il rigore che vale l’1-3 finale. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutto il resoconto della gara: